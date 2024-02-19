شرط وحيد يحسم موقف كهربا من مباراة الاهلي وميدياما

حدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، شرطًا للموافقة على استبعاد محمود كهربا، من مباراة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا.

وكان كهربا، قد طلب الإعفاء من السفر مع بعثة الاهلي إلى غانا، من أجل مواجهة ميدياما، في دوري أبطال أفريقيا، لارتباطه بموعد حفل زفاف شقيقته.

وأكد كولر لـ كهربا، خلال الحديث الذي جمع بينهم خلال الساعات الماضية، على تقديره التام للظرف العائلي الخاص به.

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وبحسب التقارير، فإن مدرب الاهلي، أكد أن موقف اللاعب سيتم حسمه في حال جاهزية المصابين خاصة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وسيتم حسم موقف كهربا النهائي من مواجهة المارد الأحمر ضد ميدياما، في نهاية التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الاثنين.

ويلعب الاهلي ضد ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث يبحث عن تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل.