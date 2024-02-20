الامارات | البلجيكي ميرلير يتوج بالمرحلة الافتتاحية لـ «طواف الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج البلجيكي تيم ميرلير، درّاج فريق سودال كويك ستيب، بالمرحلة الأولى والافتتاحية «برجيل القابضة»، للنسخة السادسة من طواف الإمارات 2024، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بمشاركة نخبة من الدراجين من 20 فريقاً عالمياً.

وانطلقت المرحلة الأولى، أمس، من الظفرة وتحديداً من الظفرة ووك، مروراً بالكثبان الرملية عبر صحراء ليوا التي مثلت الجزء الأكبر من السباق، وعبر سلسلة من الصعود والهبوط وصولاً إلى تل مرعب، ثم إلى خط النهاية في ليوا.

وقطع ميرلير، دراج فريق سودال كويك ستيب، مسافة المرحلة البالغة 141 كلم في زمن قدره 3:09:55 ساعات، متقدماً على الهولندي أرفيد دي كليجن من فريق تودور برو سايكلينغ الذي جاء في المركز الثاني، والإيطالي جيكوب ماريزكو من فريق كوراتيك الذي أنهى السباق في المركز الثالث.

وحصل ميرلير بعد نهاية المرحلة الأولى على القميصين: الأحمر لمتصدر الترتيب العام، والأخضر لمتصدر ترتيب النقاط بعد حصده 20 نقطة، وحصل الهولندي لوي فان بيل من فريق فيزما على القميص الأبيض لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، ونال البريطاني مارك ستيوارت من فريق كوراتيك القميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.