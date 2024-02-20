تقارير: أنشيلوتي يعرض على مودريتش الانضمام لطاقمه التدريبي بريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، قيام كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بتقديم عرض إلى لاعب الفريق الكرواتي لوكا مودريتش، للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الإسباني، في حال قام اللاعب بإعلان اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية: "إن المدير الفني لفريق ريال مدريد، عرض على مودريتش الانضمام إلى الجهاز الفني للفريق منذ ما يقارب شهرين".

وأضاف التقرير: "إن اللاعب الكرواتي رفض هذا العرض في البداية، ولكن تراجع في الوقت الحالي وبداء بالتفكير في هذا العرض، ولكن أولوية اللاعب حتى الآن هي الاستمرار في الملاعب".

ويذكر أن عقد مودريتش ينتهي مع الفريق"الملكي"، بنهاية الموسم الحالي.

وانضم اللاعب صاحب الـ 38 عاماً إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، في عام 2012 قادماً من فريق توتنهام الإنجليزي.

وتمكن مودريتش من التتويج ب 23 لقباً رفقة ريال مدريد، بواقع 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب كأس عالم للأندية، 4 ألقاب كأس السوبر الأوروبي، 3 ألقاب للدوري الإسباني، 4 كأس السوبر الإسباني ولقبي كأس ملك إسبانيا.