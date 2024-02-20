جوندوجان يعلق على حظوظ برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - علق الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط برشلونة الإسباني، على حظوظ البارسا للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.



وأشار جوندوجان في تصريحات صحفية أه هناك فرق أخرى ستكون مرشحة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بنسبة أكبر من برشلونة.

وشدد على أن الجميع لم يتوقع أن إنتر ميلان سيصل للمباراة النهائية من نسخة الموسم الماضي.

تصريحات جوندوجان

تحدث الدولي الألماني في تصريحات "لا فانجارديا" الإسبانية، حيث قال: "لأكون صادقًا، هناك عدد من الأندية الأخرى مع المزيد من الإمكانيات والخبرات ستكون مرشحة للفوز بالبطولة أكثر من برشلونة".

وتابع:"حال تأهلنا إلى ربع النهائي، فإننا نقترب، فلم يكن هناك أحد يتوقع أن يصل إنتر إلى النهائي وفعلوا ذلك، أنا شخص واقعي، وأعلم أن الأمر صعب".

وأضاف جوندوجان تصريحاته: "البارسا قادر على المنافسة، لكننا بحاجة إلى هذه المباريات من أحل رفع المستوى، فدوري الأبطال يدور حول هذه المنافسات".

وأكمل: "لابد أن تطالب نفسك بأقصى ما يمكن، وأنا شخصيًا أحب هذا النوع من الضغط، سنسافر إلى نابولي لتحقيق نتيجة جيدة، لقد حانت الساعة الحاسمة، بدأنا من الصفر وحان الوقت لرفع مستوانا حتى نهاية الموسم".

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نابولي، والذي يعد خصمًا قويًا في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.