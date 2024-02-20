رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر قبل صدام دوري أبطال آسيا

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، رسالة إلى الجماهير، قبل المواجهة المرتقبة في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد رونالدو رفقة النصر للمواجهة المرتقبة أمام الفيحاء، في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

ونشر رونالدو صورة له من تدريبات النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إكس”، وعلق عليها: “الاستعداد لمباراة دوري الأبطال”.

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ويلعب النصر ضد الفيحاء، غدًا الأربعاء الموافق 21 فبراير الجاري، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، على ملعب الأول بارك.

وستنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى النجم البرتغالي لخطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة

وكان رونالدو قد سجل هدف فوز العالمي أمام الفيحاء، في لقاء الذهاب، الذي جمع بينهم يوم الأربعاء الماضي.