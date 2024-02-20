"جريزمان ضد لاوتارو".. التشكيل الرسمي لمباراة إنتر وأتلتيكو بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، في إطار منافسات ذهاب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "دي لورينتس" بإيطاليا.

وتمكن فريق إنتر ميلان الإيطالي من الصعود إلى هذا الدور، بعد تصدره جدول ترتيب مجموعته الخامسة برصيد 14 نقطة، فيما صعد إنتر ميلان إلى الدور ذاته كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر فريق ريال سوسيداد الإسباني.

ويدخل فريق إنتر ميلان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سومر.

الدفاع: بافارد، دي فريج، باستوني، دارميان.

الوسط: باريلا، كالهانأوغلو، مخيتاريان.

الوسط: ديماركو، لاوتارو، تورام.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: فيتسل، خيمينيز، هيرموسو، مولينا.

الوسط: دي باول، كوكي، ساؤول، لينو، يورينتي.

الهجوم: جريزمان.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي تجمع بين الفريقين، طوال تاريخ مشاركتهما بدوري أبطال أوروبا.