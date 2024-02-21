بوروسيا دورتموند يتعادل إيجابيًا مع آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة آيندهوفن الهولندي ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني في المواجهة التي جمعت الطرفين ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا علي ملعب “فيليبس”.



وسجل هدف تقدم الفريق الألماني، اللاعب الهولندي دونيايل مالين، في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

بينما تعادل فريق آيندهوفن الهولندي في الدقيقة 56 عن طريقة ركلة جزاء سجلها اللاعب لوك دي يونج بنجاح ليحرز التعادل لفريقه وينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

كان دورتموند قد إلى ثمن النهائي على رأس المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان (الثاني)، أما أيندهوفن فجاء في وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، خلف آرسنال (13).



تشكيل ايندهوفن الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى والتر بينيتيز

خط الدفاع جوردان تيزي- جيردي ستشوتين- أوليفير بوسكاجلي- سيرجينو ديست

خط الوسط ماليك تيلمان- خوي فيرمان- إسماعيل صايبري

خط الهجوم يوهان باكايوكو- لوك دي يونج- هيرفينج لوزانو



تشكيل بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

الحارس الأساسي جريجور كوبيل

الدفاع جوليان رييرسون- ماتس هوميلز- نيكو ستشلوتيربيك- أيان ماتسين

وسط الميدان مارسيل سابيتزر- ماركو رويس- إميري كان

الهجوم دونيل مالين- نيكلاس فولكروج- جادون سانشو

