إنتر ميلان يفوز على أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد التي أقيمت اليوم، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

فاز إنتر ميلان على أتلتيكو بهدف نظيف على ملعب سان سيرو.

سجل هدف فوز الميلان، ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 79.

ليضع الميلان قدم في دور ربع النهائي، لكن يمكن أن يحدث الكثير في مباراة العودة على ملعب ميتروبوليتانو.

وتقام مواجهة العودة بين الفريقين يوم 13 مارس 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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