التعادل الإيجابي يحسم مواجهة دورتموند وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بوروسيا دورتموند وآيندهوفن التي أقيمت اليوم، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة دورتموند وآيندهوفن

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة بوروسيا والنادي الهولندي على ملعب فيليبس.

سجل هدف بوروسيا، دونيل مالين في الدقيقة 24.

سجل هدف تعادل آيندهوفن، لوك دي يونج في الدقيقة 56.

ويلتقي الثنائي في مباراة عودة دور الـ16 من أجل تحديد المتأهل إلى دور ربع النهائي.

وتقام المباراة يوم 13 مارس 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

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