الامارات | اتحاد بناء الأجسام يبحث التعاون مع نظيره العُماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، والدكتور سالم البحري، رئيس اللجنة العُمانية لبناء الأجسام، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات للعمل على تطوير رياضة بناء الأجسام بين الإمارات وسلطنة عُمان، خلال الاجتماع الذي جمع بينهما في مقر الاتحاد أمس في دبي.

وناقش الجانبان التعاون المشترك للنهوض برياضة اللياقة البدنية، وأهمية تبادل المشاركات والخبرات في البطولات التي تنظم في البلدين، فضلاً عن التعاون في تطوير الحكام والقوة البدنية، لما تتمتع به بناء الأجسام الإماراتية من خبرات كبيرة.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي أن الاجتماع كان مثمراً، وناقش آليات تعزيز الشراكة بين الطرفين، لإحداث نقلة نوعية بين البلدين، وأن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام لن يدخر أي جهد لإنجاح برامج التطوير في البلدين.