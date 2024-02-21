جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 في دوري أبطال أوروبا القنوات الناقلة لها، حيث تقام مواجهتان من العيار الثقيل على مستوى منافسات دور الـ16 من الشامبيونزليج.

نابولي ضد برشلونة ..

يستعد فريق نابولي الإيطالي لاستقبال ضيفه برشلونة في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال في منطقة الشرق الأوسط.

مباراة الإياب ستقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 فبراير على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في إسبانيا.

بورتو ضد أرسنال ..

يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على بورتو في المباراة المرتقبة التي ستقام على ملعب الدراجاو معقل الفريق البرتغالي، لحساب ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيقودها الحكم سردار جوزيبيوك، ومن المقرر أن تذاع عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3 الحاصلة على حقوق بث الشامبيونزليج.

مباراة الإياب ستقام بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 فبراير الجاري على ملعب إستاد الإمارات معقل الفريق الإنجليزي.