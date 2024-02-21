موعد مباراة أرسنال و بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره بورتو البرتغالي في المباراة المرتقبة التي ستقام على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فريق المدفعجية بقيادة المدير الفني ميكل أرتيتا سيدخل مباراة اليوم بهدف تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى إنجلترا بنتيجة تسهل من مهمته في مباراة الإياب والتي ستكون على أرضه ووسط جمهوره.

على الجهة المقابلة يرفع فريق بورتو شعار لا بدل عن الفوز في مباراة اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، لتسهيل مهمته في مباراة العودة والاقتراب خطوة من بطاقة التأهل.

موعد مباراة أرسنال وبورتو اليوم والقنوات الناقلة :

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيقودها الحكم سردار جوزيبيوك، ومن المقرر أن تذاع عبر شاشة قناة beIN Sports HD 3 الحاصلة على حقوق بث الشامبيونزليج.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 فبراير الجاري على ملعب إستاد الإمارات معقل الفريق الإنجليزي.