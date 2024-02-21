ثلاث ميداليات لسموحة في بطولة الجمهورية للتايكوندو

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فاعليات بطولة الجمهورية للتايكوندو كروجي لمرحلة تحت 17 سنة والدرجة الأولى رجال والتي أقيمت ببورسعيد خلال الفترة من 15 فبراير إلى 18 فبراير 2024 نجح فريق سموحة للتايكوندوللدرجة الأولى على كأس المركز الثالث و ترتيب عام على مستوى الجمهورية

واللاعبين المحققين للمراكز من الأول إلى الثالث هم : عبد الرحمن محمد فوزى" المركز الأول والميدالية الذهبية و محمد هشام هناء حافظ" المركز الثانى والميدالية الفضية اللاعب"يوسف محمود" المركز الثالث والميدالية البرونزية

ويضم الجهاز الفني و الإداري :المدير الفني كابتن"محمد مجدى" ، المدرب العام كابتن"محمد الشافعى" ، المدربين : كابتن" عبد الله مغربى" ، كابتن"حمدى السيد" ، إداري الفريق كابتن"أحمد مجدى" .