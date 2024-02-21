بعد غياب 6 أشهر.. عودة نجم ريال مدريد إلى التدريبات

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، خبرًا سارًا، بعودة نجمه البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الملكي، للتدريبات الجماعية بعد غياب 6 أشهر.

وكان الحارس البلجيكي، قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أغسطس الماضي، ويغيب عن ريال مدريد منذ ذلك الوقت.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، شارك الحارس تيبو كورتوا، اليوم، في بضع دقائق من المران الجماعي لريال مدريد، ليقطع خطوة أخرى نحو العودة إلى المباريات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الحارس البلجيكي، سيعود إلى المباريات في مطلع أبريل المقبل، ورؤيته في المران الجماعي علامة اقتراب لحظة عودته المنتظرة وأن تعافيه يسير على الطريق الصحيح.

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ويستضيف ريال مدريد، نظيره نادي إشبيلية، يوم الأحد، 25 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

ويحتل نادي ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، برصيد 62 نقطة، متفوقا على جيرونا صاحب الوصافة بـ 6 نقاط.