محمد عواد يورط جوميز قبل مباراة الزمالك وأبو سليم

أثارت الإصابة التي تعرض لها محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قلق البرتغالي جوزيه جوميز، وذلك قبل رحلة الفريق إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي.

ويلتقي نادي الزمالك نظيره أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وعلم “كورة 365” أن محمد عواد يعاني من إصابة في العضلة الضامة، حيث سيخضع اللاعب لفحوطات طبية اليوم الخميس لتحديد موقفه من السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى الجزائر.

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ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر عصر اليوم، في إطار رغبة الجهاز الفني للسفر مبكرًا من أجل التحضير والاستعداد جيدًا للمباراة.

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية مع فريق ساجراد الأنجولي.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب مجموعته ببطولة الكونفيدرالية، وذلك برصيد عشر نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة.