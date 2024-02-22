بنزيما يوضح حقيقة رحيله عن الاتحاد وأزمته مع جاياردو

حسم الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق الاتحاد السعودي، الجدل المنتشر حول رغبته في الرحيل عن دوري روشن، وأزمته مع المدرب جاياردو.

وكانت انتشرت أنباء عن وجود خلافات بين كريم بنزيما، ومدرب الاتحاد السعودي جاياردو، وهو ما تسبب في استبعاده في الفترة الماضية.

وقال بنزيما، في تصريحات تلفزيونية:”لا توجد لدي أي مشكلة مع المدرب جاياردو”.

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وشدد نجم اتحاد جدة، أن كل ما يتداول عنه غير صحيح، وكل ما ذكر بأنه كان يرغب في الانتقال إلى أوروبا خلال الانتقالات الشتوية كذب.

وشارك بنزيما في الفوز الذي حققه النمور على حساب نافباخور، بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء الهدف الأول للفريق الضيف في الدقيقة 25، حيث أحرزه كريم بنزيما برأسية قوية عن طريق الخطأ في مرمى اتحاد جدة.

ونجح عبد الرزاق حمد الله، في معادلة النتيجة لأصحاب الأرض في الوقت القاتل من الشوط الأول خلال الدقيقة 45+6، بهدف من صناعة كريم بنزيما.

وحقق الاتحاد السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة 87، بهدف ذاتي أحرزه لاعب نافباخور.