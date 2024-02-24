إدارة الاهلي تفاجئ لاعبي الفريق بـ قرار جديد

أصدرت إدراة النادي الاهلي قرارًا بصرف مكافآت إجادة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ وذلك بعد الفوز على فريق ميدياما الغاني.

وحقق الاهلي الفوز أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والاقتراب من حسم التأهل لدور الـ16 من البطولة.

وعلم “كورة 365” أن إدارة المارد الأحمر بقيادة محمود الخطيب أصدرت قرارًا بصرف مكافآت إجادة للاعبين كما سيتم صرف المستحقات المتأخرة.

وجاء ذلك بعد الفوز على ميدياما خارج الديار رغم الظروف التي تعرضت لها بعثة الفريق من تأخر الطائر ومعاناة السفر وعدم خوض إلا مران واحد في غانا قبل مواجهة ميدياما.

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وتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب مجموعته برصيد تسع نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين والتعادل في ثلاث مباريات.

وينتظر النادي الاهلي هدية من فريقي شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، ففي حالة فوز أي فريق منهما في مباراة اليوم سيحسم النادي الأهلي تأهله رسميًا لدور الـ16 من البطولة دون الحاجة للجولة الأخيرة من دور المجموعات والمقرر لها أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني.