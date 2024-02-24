تقارير: عودة ميليتاو للمشاركة مع ريال مدريد أصبحت قريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اقتراب عودة المدافع البرازيلي إيدير ميلياتو للعودة مرة أخرى إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، خلال الفترة الماضية.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية: "أن المدافع البرازيلي بات قريب بدرجة كبيرة من العودة، إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته طوال الفترة الماضية".

وأضافت: "أنه من المتوقع عودة ميليتاو للمشاركة مع الفريق الملكي في وقت قريب جداً، بعد تأكد الجاهزية الطبية للاعب بشكل طبيعي".

وتابعت: "إصابة ميليتاو كانت عبارة عن تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة، دون حدوث أي مضاعفات للغضروف المفصلي للركبة، وعملية تعافي اللاعب صارت بشكل منتظم خلال الفترة الماضية".

واختتمت شبكة ريفيليو تقريرها: "إن الأطباء يرون أن الوقت الأمثل لعودة ميليتاو للملاعب، هو شهر أبريل المقبل".

وانضم اللاعب صاحب ال 25 عاماً، في عام 2019 قادماً من صفوف فريق بورتو البرتغالي.

وخاض اللاعب رفقة الفريق الملكي 143 مباراة، تمكن خلالهما من تسجيل 11 هدفاً، وتقديم 5 تمريرات حاسمة.