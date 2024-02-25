شقيق حازم إمام يكشف سبب غيابه خلال الفترة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - قال أشرف إمام، أن شقيقه حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري بعد عودته من كوت ديفوار مع منتخب مصر، كان يُعاني من فيروس كورونا.

أضاف إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "حازم تعرض لفيروس كورونا والأمر تطور إلى حساسية شديدة على الصدر وخلال الفترة الماضية كان يجلس في المنزل بسبب مرضه".

وتابع: "حازم إمام تواصل مع حسام حسن بعد توقيعه عقود تدريب منتخب مصر وبارك له".

أحمد الطيب: الهجوم على حازم إمام بعد فشل منتخب مصر في أمم أفريقيا "منطقي"

أكد أحمد الطيب، أن الهجوم على حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، بعد فشل منتخب مصر في أمم أفريقيا "أمر منطقي".

وتابع الطيب في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الهجوم على حازم إمام منطقي بعد النتائج السيئة للمنتخب في أمم أفريقيا ولكن يجب عليه أن يتقبل الأمر".