التايكوندو المصري يضيف ميداليتين جديدتين بدورة الألعاب الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح أبطال مصر في التايكوندو بمنافسات اليوم الثاني، في إضافة ميداليتين جديدتين لمصر بدورة الألعاب الأفريقية والمقامة حاليا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

ونجح عبد الله عصام في الحصول على الميدالية الفضية بمنافسات وزن +87 كجم، فيما فاز أحمد وائل عاصم ببرونزية وزن 68 كجم.

وبذلك ترفع مصر رصيدها في التايكوندو إلى 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

يذكر أن مصر قد نجحت بالأمس في تحقيق ميداليتين في اليوم الأول للعبة التايكوندو بواقع ذهبية وبرونزية.

فاز بالميدالية الذهبية اللاعب معتز عاصم بمنافسات وزن 54 كجم، فيما فازت تقى شعبان ببرونزية وزن +73 كجم.

وتضم قائمة المنتخب المصري للتايكوندو الأول للكروجي 12 لاعب ولاعبة وهم: “معتز بالله عاصم وزن تحت 54 كجم، مصطفى أحمد وزن تحت 58 كجم، أحمد وائل نصار وزن تحت 68 كجم، رامي عيسى وزن تحت 74 كجم، سيف عيسى وزن تحت 80 كجم، أحمد سيد وزن تحت 87 كجم، وعبد الله عصام وزن فوق 87 كجم“.

بالإضافة إلى: “ليلى شريف عقيل وزن تحت 46 كجم، جنى خطاب وزن تحت 49 كجم، نادين عمرو وزن تحت 62 كجم، آية شحاتة وزن تحت 67 كجم، وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم“.

ويترأس بعثة المنتخب العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري، بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من: “الخبير الأجنبي بيجان بوجهانلو مديرًا فنيًا، والكابتن أسامة سيد مدربًا عامًا، والكابتن محمد مجدي مدربًا للمنتخب“.