نجم الأهلي السابق يكشف كواليس رحيله "بعد وعد جوزيه"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رضا الويشي، نجم النادي الأهلي السابق ومهاجم لافيينا الحالي كواليس مغادرته للأحمر قبل عدة مواسم.

وقال رضا الويشي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت صغيرًا عندما انضممت للأهلي، وكانت لدي طموحات كبيرة، ومانويل جوزيه كان يحصل على راحة بعد حسم الدوري، ووعدني بالمشاركة في أخر 5 مباريات".

وأضاف: "حسام البدري أشرك أسامة حسني بدلًا مني في المباريات الخمس، وكنت أنتظر المشاركة في تلك المواجهات، خصوصًا أنه لم يكن لدي رصيد مع الجماهير".

وتابع: "شعرت بأنني لن أحصل على فرصتي مع الأهلي، وتحدثت مع حسام البدري، الذي أحترمه كثيرًا، وطلبت منه الخروج من الأهلي، إن كان على سبيل الإعارة أو البيع".

وأتم رضا الويشي تصريحاته قائلًا: "فرصتي كانت صعبة في الأهلي، الذي كان يضم عماد متعب وأمادو فلافيو وهما هدافو الدوري، وبعد ذلك لعبت مع المقاولون العرب واحدة من أفضل فتراتي في مسيرتي بالملاعب".