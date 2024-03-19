أحمد بلال: كهربا ليس مهاجما صريحا.. والأهلي يحتاج لضم مهاجمين

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد بلال نجم الأهلي السابق أن المارد الأحمر في مباريات القمة دائمًا يسعى للفوز ولديه ثبات انفعالي أكثر من لاعبي الزمالك.

وتابع بلال في تصريحات تلفزيونية أن الفريق الأبيض لم يُصدق نفسه في الـ 45 دقيقة الأولى التي استحوذ فيها على الكرة، ولم يستغل ذلك، وعندما لا تستغل الفرص أمام الفرق الكبيرة تخسر.

وواصل نجم الأهلي السابق حول حاجة الأحمر للتعاقد مع مهاجم جديد: كهربا ليس رأس حربة صريح، وبيرسي تاو كذلك، الثنائي موديست ووسام أبوعلي هما رأسي الحربة، والمهاجم الفرنسي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

وتابع: وعليه لن يتبقى سوى وسام، أنا أرى أن الأهلي في حاجة لإثنين من المهاجمين جدد، لأن الفريق يُنافس على بطولات كثيرة.