شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض تدريبه الأول على الدفاع الجوى استعدادا لنهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول، تدريبه الجماعى في العاشرة من مساء اليوم، السبت، على الملعب الفرعي لنادي بيراميدز بملعب الدفاع الجوي، بعدما رحب النادى السماوى باستضافة تدريب الفراعنة، فى إطار دعمه للمنتخبات.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض نهائي كأس عاصمة مصر والمحدد له يوم الثلاثاء المقبل منتظرا الفائز من تونس وكرواتيا بعد الفوز على نيوزيلندا في نصف النهائي بهدف نظيف.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في بطولة كأس عاصمة مصر، التى أقيمت أمس الجمعة، على استاد مصر.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العاصمة الإدارية في نسختها الأولى، لينتظر الفائز من مباراة كرواتيا وتونس، والتي ستقام مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة نهائي كأس العاصمة الإدارية في تمام العاشرة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 26 مارس الجاري، بينما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع الخاسر من كرواتيا وتونس.