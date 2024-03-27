توني كروس يتوصل لإتفاق مع ريال مدريد لتجديد عقده

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي ريال مدريد الإسباني في التوصل إلى اتفاق مع لاعبه الألماني توني كروس، لتجديد عقده بعد نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ34 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2024 المقبل.

وقال فابريز رومانو عبر منصة “x”، أن إدارة الريال توصلت لاتفاق مع كروس على تمديد عقده حتى يونيو 2025.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات توني كروس بشأن مستقبله، نقلًا عن التليفزيون الإسباني، قائلًا:"أحب هذا النادي كثيرًا، ولا توجد أي مشكلة مع ريال مدريد، العلاقة بيننا جيدة جدًا".

أضاف:"بالتأكيد سنتحدث مع إدارة ريال مدريد مجددًا بشأن ملف تجديد عقدي، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وتابع:"نحن حاليًا في مرحلة اتخاذ القرار، ولكن جميع الأمور تسير بشكل جيد للغاية".

يأتي ذلك في ظل سياسة نادي ريال مدريد بتجديد عقود اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم 30 عامًا، لمدة موسم واحد عام بعد عام.