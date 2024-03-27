موقف راكيتيتش من المشاركة مع الشباب أمام الهلال في الدوري السعودي

تلقى نادي الشباب السعودي، خبرًا سارًا بعد استعادة خدمات النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، خلال المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

ويستضيف ملعب نادي الشباب السعودي، لقاء القمة أمام الهلال ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، مساء السبت.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الأربعاء، أن راكيتيتش أصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه الشباب، أمام نظيره الهلال بعد تعافيه من الإصابة.

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وتعافى النجم الكرواتي، إيفان راكيتيتش من الإصابة العضلية التي لحقت به، خلال مواجهة نظيره الفيحاء وغيبته عن التدريبات الماضية.

ولعب الكرواتي 4 مباريات مع فريقه الشباب، حيث تمكن من تسجيل هدفا منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية قادما من إشبيلية.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.