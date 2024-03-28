الأهلي يتطلع للعودة أمام الاتفاق وإنقاذ مدربه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق ضيفه الأهلي مساء غد على ملعب نادي الاتفاق ضمن لقاءات الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

يأتي هذا اللقاء عقب انتهاء فترة التوقف الدولي والتي كان سببها أيام الفيفا ومشاركات المنتخبات الدولية ويستأنف الدوري مجددا مساء غد بخوض 5 مواجهات من الجولة الـ25، بينما تستكمل بقية المباريات الـ4 السبت.

ومن ضمن مواجهات الغد بل يعد هو اللقاء الأقوى وأحد قمم هذه الجولة عندما يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على الاتفاق على ملعب الأخير بالدمام.

ويدخل أصحاب الأرض والجمهور الاتفاق هذا اللقاء وعينهم على الفوز واستغلال الغيابات الكبيرة لدى الخصم وخطف النقاط الثلاث ورفع رصيدهم النقطي إلى 38 نقطة، خصوصا أن الفريق لم يخسر في آخر 3 جولات، وإن كان تعادل في الجولة الأخيرة أمام الطائي خارج أرضه إلا أن مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد يبحث عن المحافظة على هذه السلسلة من عدم الخسارة وتسجيل انتصار جديد وهذه المرة أمام احد فرق المقدمة.

على الجانب الآخر يصل الأهلي إلى الدمام وسط ظروف صعبة بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام النصر ومعها أيضا فقد لاعبين من أهم ركائز الفريق في لقاء الغد، وهما فرانك كيسيه وروجر ايبانيز اللذان يغيبان بسبب الإيقاف إضافة إلى استمرار غياب الاسباني جابري فيغا بسبب الإصابة، وما زالت الشكوك تحوم حول مشاركة لاعب خط الوسط محمد المجحد الذي غاب عن لقاء النصر الأخير بسبب الاصابة.

ويسعى ماتياس يايسليه مدرب الفريق إلى العودة من الدمام بنقاط المباراة رغم هذه الظروف والغيابات القوية في صفوف الفريق، وفي حال الخسارة قد يتعقد موقف المدرب أمام الجمهور الأهلاوي الذي لم يكف عن المطالبة بإقالته.

قبل المواجهة :

يحتل الاتفاق المركز السادس بسلم الترتيب برصيد 35 نقطة.

يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

يتفوق هجوم الأهلي بتسجيله 49 هدفا مقابل 30 للاتفاق.

يتساوى الفريقان في الدفاع، حيث استقبلت شباكهما العدد نفسه بـ25 هدفا.

خسر الأهلي لقاءه الأخير أمام النصر بينما تعادل الاتفاق أمام الطائي.

انتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي في جدة.

يدخل الأهلي هذه المواجهة بغيابات عدة أهمها فرانك كيسيه وايبانيز وفيقا.

مواجهات الجولة الـ25:

الاتفاق والأهلي.

الاتحاد والفيحاء.

الأخدود والرائد.

ضمك والخليج.

التعاون والحزم.