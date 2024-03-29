الاتحاد الأنجليزي يدين نجم نيوكاسل تونالي في قضية المراهنات

ياسر رشاد - القاهرة - اصدر الأتحاد الأنجليزي لكرة القدم مساء الجمعة قرار بادانه نجم وسط فريق نيوكاسل يونايتد الانحليزي الإيطالي اليساندرو تونالي بعد كسره قواعد الأتحاد الأنجليزي بالمشاركة في المراهنة على المباريات في إيطاليا بعد انتقاله إلى نيوكاسل الصيف الماضي .

وكان الأتحاد الإيطالي لكرة القدم قد ادان خو الاخر تونالي في شهر اكتوبر الماضي في قضية المراهنات على مباريات الكرة في إيطاليا حيث ثبت مشاركته في المراهنات خلال لعبه لنادي الميلان وتقرر إيقافه عشرة مباريات مع نادي نيوكاسل بعد انتقاله اليه قادما من نادي الميلان .

وقال الأتحاد الأنجليزي لكرة القدم في بيان له : وجد الأتحاد الأنجليزي لكرة القدم ان الاعب قد كسر قواعد الأتحاد الأنجليزي بالاشتراك في المراهنات ٥٠ مرة خلال الفترة من ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ وحتى ١٢ اكتوبر ٢٠٢٣ مشيرا الى ان الاعب لديه مهلة حتى ٥ أبريل القادم للرد على هذه الاتهامات .

وكان نادي نيوكاسل قد تعاقد مع تونالي من نادي الميلان مقابل ٧٠ مليون يورو في يوليو الماضي ليكون أغلى لاعب إيطالي في التاريخ الا انه في شهر اكتوبر الماضي تم ايقاف الاعب بسبب مشاركته في المراهنات بعد مشاركته فقط في ٨ مباريات مع فريق نيوكاسل مما أنهى موسمه فعليا مع فريق الماكبيث .

يذكر ان اليساندرو تونالي هو الاعب الأفضل بين الاعبين الذين تم الكشف عن مشاركتهم في فضيحة المراهنات التي هزت الكرة الإيطالية الموسم الماضي.