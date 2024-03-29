مدرب نانت: هدفي إنقاذ الفريق.. ولدينا لاعبين شباب مثل مصطفى محمد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد المدير الفني لفريق نانت الفرنسي أنطوان كومباريه، أن هدفه هو إبقاء الفريق في الدوري الفرنسي.

وكان كومبارية تولى القيادة الفنية لفريق نانت، خلفاً للفرنسي جوسلين جورفينيك، الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

وقال كومباريه في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام نيس بالدوري: "الفريق يحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، لذلك يجب علينا فعل كل شيء من أجل الإبقاء على الفريق بالدوري، وصلت إلى هنا لهذا الهدف، وهو استمرار الفريق في المركز الأول".

وأضاف: "الفريق يمتلك العديد من اللاعبين الشباب مثل مصطفى محمد وتوني كادوير، والجميع يرغب في اللعب وتحقيق الفوز، وهدفي الأساسي الآن هو التركيز على مباراة نيس يوم الأحد".

واختتم: "يجب أن نعطي اللاعبين الحرية خلال المباريات، مع وجود توازن وانضباط دفاعي، ولا مانع لدي إذا مر المدافع إلى الأمام إذا كان هناك مساحة أمامه تساعده على ذلك، ويجب أن يملك جميع اللاعبين القدرة على تسجيل الأهداف.

ويستعد فريق نانت لملاقاة نظيره نيس، يوم الأحد المقبل الموافق 31 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الفرنسي.