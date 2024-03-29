كوكا يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى سيمبا بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن اللاعب أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر، في مرمى سيمبا التنزاني، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح كوكا في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي، في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول بالمباراة.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني حالياً، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، والذي يجمع بين الفريقين على ستاد "مكابا الوطني" بتنزانيا.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 5 أبريل المقبل، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.