تشافي يستقر على تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - استقر تشافي المدير الفني لبرشلونة على تشكيل الفريق الكتالوني خلال مواجهة لاس بالماس المقررة مساء اليوم السبت، على ملعب "مونتجويك"، في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 64 نقطة، بينما يحتل لاس بالماس المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

ويبحث برشلونة عن مطاردة ريال مدريد متصدر الليجا وتقليص الفارق معه حيث يتربع على الصدارة برصيد 74 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، جوندوجان، روبيرتو.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.