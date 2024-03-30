مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على برينتفورد في الدوري الانجليزي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق برينتفورد نظيره مانشستر يونايتد في تمام العاشرة مساء اليوم السبت، في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب "جي تك كوميونيتي" ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة 11 مباراة.

بينما يحتل فريق برينتفورد المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 17 مباراة.



وأفادت شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أرسل وفدا إلى مدريد لمتابعة بعض اللاعبين ومنهم خوسيلو.

وتسعى إدارة النادي الإنجليزي، لمعرفة وضع مهاجم ريال مدريد وسعره الحالي، حيث يعتبرونه بديلا للدنماركي راسموس هويلاند، لا سيما أنه لاعب مخضرم ويتمتع بلياقة بدنية جيدة، ويعرف الدوري الإنجليزي حيث لعب 4 مواسم مع ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد.