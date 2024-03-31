شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل لنهائى دورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 /0 فى ثانى جولات بلاى أوف الدور قبل النهائى من دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024، ليتأهل إلى النهائى بالفوز فى مجموع مواجهتى البلاى أوف.

بينما يلتقى بعد قليل فريق الزمالك مع سموحة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على صرف مكافأة إجادة لمنتخبى الرجال والسيدات بعد التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية فى غانا فى المنافسة التى اختتمت مؤخراً، بجانب مكافأة سيدات الشاطئية التى أعلن عنها الاتحاد من قبل.

وتُوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على كينيا في المباراة النهائية بنتيجة 3/0، فيما حقق منتخب مصر للسيدات ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على تونس في النهائي بنتيجة 3/0.

وتم اختيار لاعبة منتخب مصر دانا شوقي كأفضل معد، واللاعبة ندا وليد أفضل ليبرو، بينما حصدت اللاعبة آية النادى جائزة أفضل لاعبة في البطولة وحصد لاعب منتخب مصر للرجال مصطفى جابر جائزة أفضل معد، واللاعب حماده عثمان أفضل سنتر وتوج محمد عسران لاعب منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في البطولة.