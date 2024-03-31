شكرا لقرائتكم خبر عن حسام وإبراهيم حسن يطمئنان على تريزيجيه بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر، على التواصل مع محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون التركي ومنتخب مصر، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحرص التوأم حسام وإبراهيم حسن على التواصل يوميا بتريزيجيه للاطمئنان عليه.

ويدرس حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، تنظيم مباراة ودية قبل انطلاق مواجهتى بوركينا فاسو وغينيا المقبلتين فى تصفيات كأس العالم، وذلك لتجهيز اللاعبين لأول احتكاك رسمى للفراعنة تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد.

ويلتقى منتخب مصر فى المباراة القادمة أمام منتخب بوركينا فاسو فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء الموافق 5 من شهر يونيو المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للكأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره كرواتيا برباعية مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب استاد العاصمة الإدارية، فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية، ليكتفى الفراعنة بالمركز الثانى ويتوج منتخب كرواتيا باللقب.