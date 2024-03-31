شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: استبعاد سيد نيمار من مواجهة مودرن فيوتشر قرار فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، أن قرار استبعاد سيد نيمار من قائمة مواجهة مودرن فيوتشر فى ربع نهائى الكونفدرالية، هو قرار فنى من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق.

وقال عبد الواحد، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن استبعاد سيد نيمار جاء بسبب وجهة نظر فنية للمدرب، مؤكدًا أن كل ما يتردد حول أن قرار الاستبعاد بسبب قيام اللاعب بتسريب التشكيل أمر غير صحيح بالمرة.

ويغيب 11 لاعبا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً، الأحد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاءت قائمة الغيابات كالتالى:

1- محمود علاء لأسباب فنية

2- محمد أشرف روقا بسبب عدم التعافي من الإصابة

3- سيد نيمار لأسباب فنية

4- محمد عاطف لأسباب فنية

5- عبد الله السعيد بسبب عدم القيد الأفريقي

6- ناصر ماهر بسبب عدم القيد الأفريقي

7- سيف فاروق جعفر بسبب عدم القيد الأفريقي

8- محمود حمدي الونش بسبب إصابة بقطع فى الرباط الصليبي

9- محمد عبد الشافي بسبب إصابة بقطع فى الرباط الصليبي

10- السنغالى إبراهيما نداي بسبب مزق فى العضلة الضامة وعدم التعافى حتى الآن

11 - موتيابا لتأخر وصوله من أوغندا حتى الآن.