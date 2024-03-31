ضياء السيد: مصطفى شوبير حارس متميز

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب ضياء السيد نجم الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة بفوز الأهلي على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أضاف ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "الأهلي نجح في تحقيق الفوز على سيمبا، وخرج بشباك نظيفة رغم صعوبة المباراة".

وواصل مدرب المنتخب السابق: "نتيجة 1 -0 خادعة ولكنها مطمئنة وتعطي معنويات عالية للاعبين".

وأضاف: مارسيل كولر نجح في اختيار الطريقة المناسبة للمباراة وكذلك شارك لاعبين مناسبين في محاولة منه للسيطرة على منطقة وسط الملعب.

وتابع: في المقابل سيمبا تفوق في التمريرات بين الخطوط وشوبير قدم مباراة جيدة وتصدى لـ 7 كرات فهو حارس متميز ومستقبل كبير للنادي الأهلي.