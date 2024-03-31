شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب ياسر إبراهيم عن الأهلى فى مباراة سيمبا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في مباراة سيمبا التنزاني فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة 5 أبريل المقبل، لعدم تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام ميدياما الغاني فى الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني ياسر إبراهيم من مزق قوى فى العضلة الخلفية، حيث يعاني من أقوى درجات المزق فى الخلفية، ويحتاج وقتا قد يطول عن شهر منذ تعرضه للإصابة، وهو ما يجعل فرص لحاقه بمباراة العودة صعبة للغاية، وبناءً عليه تأكد غياب اللاعب عن مباراة سيمبا فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى مجدداً فى مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة فى العاشرة مساء الجمعة المقبل.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكيو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.