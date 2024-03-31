جدول مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 كاملاً والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأحد 31 مارس 2024 عدو مواجهات مرتقبة على صعيد الدوريات الاوروبية بالاضافة إلى كره القدم الافريقية في بطولة الكونفدرالية والتي يأتي على رأسها الزمالك وفيوتشر عند 9:00 مساءً.
وتأتي مواجهات الدوري الانجليزي كما يلي..
ليفربول في مواجهة برايتون عند الساعة 3 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 1
مانشستر سيتي أمام آرسنال ، 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD1.
الدوري الألماني ..
أوجسبورج ضد كولن 3:30 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 5
شتوتجارت ضد هايدنهايم 5:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2
بوخوم أمام دارمشتات 98 الساعة 7:30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 5 .
الدوري الاسباني ..
سيلتا فيجو ضد رايو فاليكانو 2 ظهرا عبر قناة beIN Sports HD 3
جيرونا أمام ريال بيتيس 4:15 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 3
ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسييداد 6:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3
الدوري الفرنسي ..
لوريان ضد ستاد بريست 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
كليرمون فوت 63 أمام تولوز الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
لوهافر ضد مونبلييه 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
نيس أمام نانت 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
ستراسبورج أمام رين 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
مارسيليا ضد باريس سان جيرمان 8:45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1
الكونفدرالية..
ريفرز يونايتد أمام اتحاد الجزائر 3 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 6.
الملعب المالي أمام دريمز عند الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 9.
مودرن فيوتشر في مواجهة الزمالك 9 مساء عبر ، قناة beIN Sports HD 6.
أبو سليم في مواجهة نهضة بركان عد الساعة التاسعة مساءً على قناة بي ان سبورت ٢.