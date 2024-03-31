جدول مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 كاملاً والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأحد 31 مارس 2024 عدو مواجهات مرتقبة على صعيد الدوريات الاوروبية بالاضافة إلى كره القدم الافريقية في بطولة الكونفدرالية والتي يأتي على رأسها الزمالك وفيوتشر عند 9:00 مساءً.

وتأتي مواجهات الدوري الانجليزي كما يلي..

ليفربول في مواجهة برايتون عند الساعة 3 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي أمام آرسنال ، 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD1.

الدوري الألماني ..

أوجسبورج ضد كولن 3:30 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 5

شتوتجارت ضد هايدنهايم 5:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2

بوخوم أمام دارمشتات 98 الساعة 7:30 مساء عبر قناة beIN Sports HD 5 .

الدوري الاسباني ..

سيلتا فيجو ضد رايو فاليكانو 2 ظهرا عبر قناة beIN Sports HD 3

جيرونا أمام ريال بيتيس 4:15 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 3

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسييداد 6:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو الساعة 9 مساء عبر قناة beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي ..

لوريان ضد ستاد بريست 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

كليرمون فوت 63 أمام تولوز الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

لوهافر ضد مونبلييه 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

نيس أمام نانت 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ستراسبورج أمام رين 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

مارسيليا ضد باريس سان جيرمان 8:45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1

الكونفدرالية..

ريفرز يونايتد أمام اتحاد الجزائر 3 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 6.

الملعب المالي أمام دريمز عند الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 9.

مودرن فيوتشر في مواجهة الزمالك 9 مساء عبر ، قناة beIN Sports HD 6.

أبو سليم في مواجهة نهضة بركان عد الساعة التاسعة مساءً على قناة بي ان سبورت ٢.

