شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد عبد الوهاب يقود الأهلى للفوز على توسكر الكينى بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 31 مارس 2006 فاز النادى الأهلى على توسكر الكينى بثلاثة أهداف دون رد فى مباراة العودة لدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، أقيمت باستاد الكلية الحربية، وأدراها الحكم الليبى عبد الله سالم، أحرز أهداف الأهلي أسامة حسني فى الدقيقة 27 ، والراحل محمد عبد الوهاب فى الدقيقة 82 ، ووائل رياض "شيتوس" فى الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، ليتأهل المارد الأحمر لدور الستة عشر بعد تفوقه فى مجموع المباراتين بخمسة أهداف دون رد حيث كان قد حقق الفوز فى نيروبى بثنائية دون رد سجلها عماد متعب.



بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من أمير عبد الحميد وعماد النحاس وأحمد السيد وشادي محمد وإسلام الشاطر ومحمد عبد الوهاب وأحمد حسن " فلافيو ق 46 " وحسام عاشور وحسن مصطفى وأسامة حسني " وائل رياض ق 61 " وعماد متعب " محمد عبد الله ق 72".

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".