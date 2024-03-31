شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية.. يجب احتواء السحور على أطعمة غنية بالألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس، خاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكى نستغل هذا الشهر بشكل رياضى سليم يعود بالنفع على الجميع.

يحتاج الرياضي خلال شهر الصيام لتعديل نظامه الغذائي حتى يضمن ممارسة نشاطه فى أفضل حال، ولا يتأثر أداؤه بالسلب، ولا يتراجع عطاؤه فى التمارين أو المسابقات والبطولات التى يخوضها.

يجب أن تحتوى وجبة السحور على الأطعمة الغنية بالألياف التي تمنح شعوراً بالشبع لفترات طويلة حتى يستطيع الرياضى ممارسة نشاطه خلال فترة الصيام بكفاءة عالية، فى ظل الحاجة إلى الشعور بالشبع.

ويؤكد المحللون أنه لابد أن تكون وجبة السحور مكونة من بعض الأكلات الغنية بالألياف للإحساس بالشبع أكبر فترة ممكنة.