شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن انتهاء الدوري 10 أغسطس بعد التعديلات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الدوري المصري سينتهي فى 10 أغسطس المقبل، موضحاً أن ما حدث لمباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى يعتبر تعديلاً فى المواعيد وليس تأجيلاً بسبب أمور خاصة بالبث التليفزيوني.

وقال أحمد دياب فى تصريحات تليفزيونية، "ما حدث للجولة السابعة عشرة هو تعديل وليس تأجيلاً بسبب أمور خاصة بالبث التليفزيوني، ولن يؤثر على نهاية الدوري الذى سيكون 10 أغسطس وهنأخذ شهر إجازة ونبدأ الموسم الجديد" .

وأضاف أحمد دياب، "رابطة الأندية نجحت بنسبة 60 أو 70٪ وندرك أهدافنا ونعمل على حل معظم الأزمات التى كان يعاني منها الدوري المصري".

وتابع دياب، "حلمي أن ينتهي الدوري المصري فى آخر يونيو مثل أي دوري فى العالم، ونعيد الكرة المصرية لمسارها الطبيعي، وهذا هو التحدي الحقيقي".

وأوضح دياب أنه من الطبيعي أن رابطة الأندية المحترفة تكون مساندة لمدرب منتخب مصر وتساعد فى نجاح المنتخب، وعقدنا جلسة لمعرفة طلباته، ومش زعلان من هجوم البعض علينا فى هذه النقطة.