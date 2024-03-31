ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق ريال مدريد، أمام نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم، في المواجهة المنتظرة التى ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 لبطولة الدوري الإسباني.

غيابات ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو قبل صدام الدوري الاسباني الليلة

ويفتقد فريق ريال مدريد في مباراة اليوم لخدمات لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في المباراة السابقة أمام أوساسونا.

كما سيغيب تيبو كورتوا وديفيد ألابا بسبب التعافي من إصابة الرباط الصليبي، وشهدت القائمة عودة إيدير ميليتاو بعد غياب منذ بداية الموسم تقريبًا بسبب إصابة الرباط الصليبي أيضًا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، جمعها من الفوز في 22 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات، وخسر مرة وحيدة.

بينما يأتي فريق أتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، حققها من خلال الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات، وخسر في 5 مواجهات.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، توني كروس.

خط الوسط المهاجم: بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD3.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

يعلق على المباراة، حسن العيدروس.

وكشف أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد تعافى اللاعبون الدوليون بشكل جيد، واجهنا مشكلة صغيرة مع كامافينجا لكنه تدرب اليوم بشكل طبيعي، ولدينا مشاعر جيدة".

وأضاف: "نحن نلعب ضد فريق يقدم موسمًا رائعًا ويلعب بكثافة كبيرة، مباراة مهمة نأتي إليها بكل ثقة".

وعن ميليتاو، قال أنشيلوتي: "ميليتاو سيعود غداً وهذا هو الخبر الأهم، إنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، لكنه بخير من الإصابة، إنها أخبار جيدة جدًا بالنسبة لنا، لم نكن محظوظين بإصابة كورتوا، لكنه سيعود قريبًا".