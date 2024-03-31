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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الاسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق ، متصدر الترتيب، خصمه أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهماعلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة "الليجا".

 

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الاسباني 


وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت .

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو


وتذاع مباراة ريال مدريد وأتللتيك بلباو في الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكةر القدم عبر قناة beIN sports HD3.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو
يعلق على المباراة، حسن العيدروس.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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