ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق ريال مدريد، متصدر الترتيب، خصمه أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهماعلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الاسباني



وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو



وتذاع مباراة ريال مدريد وأتللتيك بلباو في الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكةر القدم عبر قناة beIN sports HD3.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

يعلق على المباراة، حسن العيدروس.

