فريق كامل.. الإصابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة في مواجهة فيوتشر المقرر لها اليوم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره فيوتشر في التاسعة مساء اليوم الأحد، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية على استاد السلام.

وتقرر أن يغيب عن صفوف الزمالك خلال مواجهة فيوتشر فريق كامل 11 لاعبا وهم:

-محمود علاء - محمد عاطف - سيد نيمار - (لوجهة نظر فنية)

-إبراهيما نداي - (لعدم اكتمال جاهزيته الفنية)

-محمد أشرف روقا - (بسبب استمرار إصابته في العضلة الخلفية)

-ترافيس موتيابا - (بسبب تأخر وصوله لمصر بعد تواجده مع منتخب بلاده)

-عبدالله السعيد - ناصر ماهر - سيف جعفر (لعدم القيد الإفريقي)

-محمود الونش - محمد عبدالشافي (للإصابة بالرباط الصليبي)

اقرأ أيضا:

قرار بشأن زيزو.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة فيوتشر

"لاعب دولي كبير حدوتة".. شوبير يفجر مفاجأة بضحية المنشطات

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية