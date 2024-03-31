تشكيل الزمالك لمباراة فيوتشر في الكونفدرالية.. شيكابالا أساسيًا وزيزو بديلًا

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل فريقه لمباراة فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره مودرن فيوتشر مساء اليوم الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد السلام.

اقرأ أيضا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يهدد صدارة هالاند

تشكيل الزمالك لمباراة فيوتشر في الكونفدرالية

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – يوسف أوباما.

الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى “زيزو” وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

ويغيب عن الزمالك 11 لاعبًا في مباراة فيوتشر هم:

محمود الونش ومحمدعبد الشافي ومحمد أشرف “روقا” للإصابة، وإبراهيما نداي ومحمود علاء ومحمد عاطف وسيد عبد الله “نيمار”لأسباب فنية، وموتيابا للتأخر في العودة إلى القاهرة.

كما يغيب الثلاثي ناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف جعفر لعدم القيد بالقائمة الأفريقية.