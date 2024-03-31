شيكابالا وأوباما يقودان هجوم الزمالك أمام فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التشكيل الرسمي لمواجهة فيوتشر.

ويلتقي الزمالك بنظيره فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأاحد، في تمام الساعة التاسعة مساء.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.