فتح الله يتحدث عن.. أزمة رمضان صبحي.. وفترته مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد محمود فتح الله المدرب السابق بنادي بيراميدز، أن رمضان صبحي سيخرج من أزمة المنشطات التي وقع فيها وانتشرت خلال الساعات الماضية.

وقال فتح الله في تصريحات عبر "إذاعة أون سبورت": "استمتعت بالعمل مع جميع اللاعبين داخل نادي بيراميدز، وقضيت بالنادي 4 سنوات ونصف مع العديد من اللاعبين المميزين".

وأضاف: "حصلت على العديد من الخبرات خلال فترة تواجدي بيراميدز، من جميع اللاعبين مثل عبد الله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي، وأحمد الشناوي، وجميع اللاعبين بالنادي".

واختتم: "متأكد مليار % أن رمضان صبحي بعيد كل البعد، عن أزمة المنشطات التي وقع فيها، والأيام ستثبت ذلك، فهو لاعب مميز وملتزم ويتدرب بشكل قوي".

وكان جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن اليوم الأحد، إيجابية عينة المنشطات الخاصة بنجم نادي بيراميدز رمضان صبحي.