الزمالك يقلب الطاولة على فيوتشر ويضع قدما في نصف نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في قلب الطاولة على نظيره مودرن فيوتشر، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحول الزمالك تأخره بهدف إلى فوز بثنائية مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، على أرضية استاد السلام، في إطار مواجهات الذهاب لدور الـ8 (ربع النهائي) من البطولة الإفريقية.

سجل ثنائية الزمالك كلا من: حمزة المثلوثي بالدقيقة 45+3، وأحمد مصطفى زيزو بالدقيقة 88 من ركلة جزاء، تحصل عليها سيف الجزيري، بينما سجل هدف فيوتشر علي ياسر في الدقيقة 35.

بهذه النتيجة يضع الزمالك قدما في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل لقاء العودة المرتقب بين الفريقين في ربع النهائي لحسم المتأهل.

وافتتح فيوتشر التهديف أولا عن طريق اللاعب علي ياسر من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد عواد في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول للمباراة.

وسجل حمزة المثلوثي هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 45+4، بعد ركلة ركنية أرسلها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها المثلوثي برأسية سكنت شباك فيوتشر.

وفي الدقيقة 88 احتسب الحكم ركلة جزاء لتونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك بعد عرقلة داخل المنطقة من مدافع فيوتشر، ترجمها أحمد مصطفى زيزو إلى هدف ثاني للأبيض.

واحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع امتدت إلى 9 دقائق حاول خلالها لاعبو فيوتشر العودة وإدراك التعادل، مع وجود مساحات كادت أن تمكن الزمالك من الهدف الثالث لينتهي اللقاء بفوز الأبيض (2-1).