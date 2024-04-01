شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة منافسات دورى المحترفين بعد توقفها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود المنافسة من جديد في دورى المحترفين يوم 15 أبريل الجارى، بـ5 مباريات قوية في مرحلة الصعود، بعد توقف شهر رمضان بالكامل، في المرحلة الأخيرة لحسم بطاقتى الصعود المباشر للممتاز، والثالثة التي يخوض صاحبها دورة رباعية مع أوائل المجموعات في القسم الثالث.

واقترب فريق بتروجت بقيادة سيد عيد بنسبة 99% من حصد البطاقة الأولى المؤهلة للممتاز بعدما واصل صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 54 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه نادى غزل المحلة صاحب الوصافة برصيد 44 نقطة.

ويحتاج فريق بتروجت 3 نقاط من أجل حسم تأهله للدورى الممتاز بشكل رسمي بغض النظر عن باقى نتائج المباريات المتبقية في المسابقة كمتصدر للترتيب، فى آخر 4 مباريات متبقية له.

تشتعل المنافسة على المركز الثانى المؤهل بشكل رسمي للممتاز بين 5 أندية يفصل بينها 4 نقاط فقط سهلة تعويضهما خصوصا مع وجود مباريات مشتركة بينهما، وهى غزل المحلة وحرس الحدود ووادى دجلة ولافيينا والسكة الحديد.

وستكون هذه المباريات حاسمة بشكل كبير لأنها ستلعب فيما بينهما وهى كالتالى..

غزل المحلة مع حرس الحدود

وادى دجلة مع بتروجت

غزل المحلة مع لافيينا

لافيينا مع السكة الحديد

السكة الحديد مع بتروجت

المباريات المتبقية لكل فريق