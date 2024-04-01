شكرا لقرائتكم خبر عن راديو أون سبورت وقناة الحياة فى نهائي دورة المتحدة الرمضانية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريقا قناة الحياة وراديو أون سبورت إف إم مساء اليوم، الاثنين، فى نهائي دورة المتحدة الرمضانية فى نسختها الثانية والمقامة على ملعب مركز شباب الجزيرة.

وتأهل فريق قناة الحياة، حامل اللقب، للمباراة النهائية للعام الثاني على التوالي بعد فوزه على الشركة المتحدة فى نصف النهائي بركلات الترجيح.

وجاء تأهل راديو أون سبورت إف إم بعد الفوز على القناة الأولى بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الختام بمباراة تحديد المركز الثالث في تمام التاسعة مساء اليوم بين المتحدة والقناة الأولى، وبعدها مباراة استعراضية تجمع بين نجمات الشركة المتحدة المهتمين بممارسة الكرة، على أن تنطلق مباراة النهائي في العاشرة والنصف مساء اليوم.



