شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يواجه الفجر فى نهائى دورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الخليج 365 رحلة الدفاع عن لقب دورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية، عندما يلتقى مع الفجر فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، في نهائى البطولة المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وفاز الخليج 365 بجميع مبارياته فى البطولة حتى الآن، وتخطى فريق الأهرام فى نصف النهائى بنتيجة 6-2، بينما تغلب الفجر على نجوم الصحافة بنتيجة 6-0.

ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين نجوم الصحافة والأهرام فى التاسعة والربع مساءً، وبعدها المباراة النهائية بين الخليج 365 والفجر في العاشرة.

ويتصدر إسلام مسعود لاعب الخليج 365 جدول ترتيب هدافي الدورة حتى الآن برصيد 6 أهداف.

يذكر أن الخليج 365 توج بلقب دورة الرابطة الرمضانية في آخر عامين، وجاءت قائمة حامل اللقب كالتالي.. عمر الأيوبي - محمد عراقي - احمد عصام - ادهم البدراوي - إسلام مسعود - وليد ماهر - عمر أنور - محمد ابراهيم تريكة - ميدو هشام - أحمد عبد الباسط.